Nel procedimento giudiziario riguardante il caso Garlasco, l’avvocato De Rensis ha comunicato che la strategia difensiva per Alberto Stasi si concentrerà sull’affermazione della sua innocenza. La difesa ha intenzione di mettere in discussione le evidenze presentate dall’accusa e di presentare elementi a supporto della tesi che il suo cliente non abbia commesso il reato. La vicenda è al centro di un’attenzione mediatica e legale molto elevata.

? Cosa sapere L'avvocato De Rensis delinea la strategia difensiva di Alberto Stasi nel caso Garlasco.. La difesa punta sulla dimostrazione dell'estraneità di Stasi al delitto di Chiara Poggi.. Durante la trasmissione Storie Italiane su Rai1 di giovedì 30 aprile 2026, l’avvocato De Rensis ha delineato la strategia difensiva di Alberto Stasi in merito al caso della morte di Chiara Poggi, distinguendo nettamente gli obiettivi della difesa dalle responsabilità della Procura di Pavia. L’intervento legale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, condotto da Eleonora Daniele, in un momento caratterizzato da forti tensioni emotive. De Rensis ha rivelato...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Garlasco: la difesa di Stasi punta tutto sull’innocenza

Delitto di Garlasco: la difesa di Stasi al lavoro su una nuova consulenza sul dna

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