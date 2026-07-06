Oggi a Milano, un uomo ha incontrato una pietra d'inciampo e si è fermato a leggere il nome inciso su di essa. La pietra raffigura una persona legata alla Resistenza e si trova in una strada della città. L’uomo ha deciso di scoprire chi fosse il nome inciso, fermandosi davanti alla finestra che lo ritrae. L’episodio è avvenuto nel centro urbano, vicino a un edificio storico.

Milano, 6 lug. - (Adnkronos) - “Mi sono imbattuto in una pietra d'inciampo e ho voluto capire chi fosse la persona che mi guardava da quella finestra con un nome, un cognome. Da lì è partito tutto: una ricerca di persone, donne e uomini che si sono battuti per la libertà qui, attorno a piazzale Loreto, uno dei luoghi simbolo dell'antifascismo italiano. Quello che possiamo fare nel nostro piccolo è cercare di raccontare, gettando dei semi in un campo. Se va bene, qualcosa fiorirà”. Con queste parole il giornalista e scrittore Alessandro Milan, descrive l'iniziativa ‘Pietre della Libertà' che ieri in Piazzale Loreto, con un monologo civile interpretato proprio dal giornalista, accompagnato dalle musiche dal vivo del trombettista Raffaele Kohler, ha voluto ricordare le storie della Resistenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - 'Pietre della Libertà', monologo di Alessandro Milan per non dimenticare la Resistenza

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