L’estate del riarmo

Durante una riunione del Consiglio Ue, il governo ha approvato una proposta di rafforzamento dei controlli sulle comunicazioni online, nonostante la contrarietà di Lega e FdI. Nel frattempo, un assessore regionale, anche consigliere comunale, si distingue per la scarsa presenza alle votazioni, con poche partecipazioni alle sedute.

“Chat control? No grazie”: Lega e FdI si dicono contrari, ma il governo Meloni ha votato Sì al Consiglio Ue Assessore regionale ma anche consigliere comunale, colleziona poltrone ma alle votazioni si vede quasi mai: il caso di Gianluca Comazzi. “L’assemblea cittadina? Non incide sulle scelte” A Napoli si parla di nucleare ma è affare per uomini: una donna su 10 relatori, battute sulle cosce della Parietti e sull’organizzatrice “bellissima” Iran, 3ª notte di raid Usa. Teheran colpisce due petroliere degli Emirati: un morto. Trump: “Pedaggio a Hormuz” Doppia minaccia del Tycoon: “Colpiremo sito nucleare segreto. E Stati Uniti custodi dello Stretto con tariffe al 20%”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Il Papa: Sbagliato chiamare difesa un riarmo che impoverisce

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