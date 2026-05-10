Nel 2023 la spesa mondiale per il riarmo ha raggiunto il massimo storico di 2.887 miliardi di dollari, con un aumento del 3,7% rispetto all'anno precedente. L’Italia ha registrato un incremento del 20%, entrando tra i primi quindici paesi per investimenti militari. Questo aumento ha portato a maggiori spese anche nei settori della sanità e dell’istruzione, che hanno visto una ripercussione nei bilanci pubblici.

? Punti chiave Come influisce il balzo del 20% sui servizi di sanità e scuola?. Perché l'Italia è finita tra i primi quindici attori del riarmo?. Quali trucchi contabili hanno gonfiato la spesa militare italiana nel 2025?. Chi sono i leader chiamati a rispondere del divario tra armi e povertà?.? In Breve Spesa militare europea aumentata del 14% secondo i rilievi SIPRI.. Don Renato Sacco e Pax Christi denunciano il sacrificio di sanità e istruzione.. Papa Leone ha parlato ai vescovi il 17 giugno 2025 e il 18 giugno.. La Veglia mariana per la pace si è tenuta l'11 ottobre 2025.. Nel 2025 la spesa militare globale ha raggiunto il record storico di 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

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