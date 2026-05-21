L'Iran sta portando avanti il suo processo di riarmo più rapidamente di quanto si aspettassero. Secondo fonti militari, i siti missilistici rimangono attivi e i droni sono ancora in funzione, mantenendo alta la tensione nella regione del Golfo. Stati Uniti e Israele avevano previsto di poter indebolire il regime dei pasdaran in breve tempo, ma le azioni iraniane dimostrano una resistenza che contrasta con questa aspettativa. La situazione sul campo si mantiene quindi più complessa del previsto.

Stati Uniti e Israele credevano di poter abbattere il regime dei pasdaran, sia militarmente sia politicamente, in una manciata di settimane. Addirittura, prima del 28 febbraio, avevano già ipotizzato che Ahmadinejad sarebbe diventato il loro interlocutore privilegiato alla fine del conflitto. Teheran, invece, è stata solo scalfita e sta già ricostituendo il proprio arsenale bellico a una velocità superiore al previsto. A rivelarlo è Cnn: cita fonti a conoscenza delle valutazioni dell’intelligence americana, secondo cui l'Iran ha riavviato parte della produzione di droni durante le sei settimane di cessate il fuoco in vigore da inizio aprile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Iran accelera il riarmo più velocemente del previsto”. Siti missilistici intatti e droni operativi: così fa ancora paura agli alleati del Golfo

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