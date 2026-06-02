Iran il doppio colpo di Netanyahu | Israele avanza in Libano e fa vacillare l’intesa tra Stati Uniti e Teheran

Israele ha condotto attacchi nel sud del Libano, causando reazioni di sconvolgimento tra le autorità iraniane. Secondo fonti ufficiali, le operazioni sono state portate avanti senza preavviso e hanno provocato tensioni tra le parti coinvolte. L’azione segue una serie di mosse militari israeliane nella regione, che hanno suscitato preoccupazioni sulla stabilità dell’area. Non sono stati riportati danni o vittime specifiche, ma la situazione resta sotto osservazione. La tensione tra Israele e Iran si intensifica in un contesto di tensioni più ampie tra Stati Uniti e Teheran.

“C’è stato un piccolo intoppo oggi, gli iraniani erano sconvolti per gli attacchi di Israele al Libano. Quindi ho parlato con Hezbollah e ho detto di non sparare, e ho parlato con Bibi e ho detto di non sparare, e tutti e due hanno smesso di spararsi a vicenda”. In Italia sono le 23.59 del 1° giugno, quando le agenzie battono i virgolettati di Donald Trump. Parole, quelle del presidente degli Stati Uniti, che sarebbero state smentite dagli eventi nelle ore successive: il Partito di Dio ha continuato a lanciare razzi contro il nord dello Stato ebraico e Tel Aviv ha risposto uccidendo almeno 6 persone nel sud del paese dei cedri. Lo scontro tra Tel Aviv e Hezbollah è diventato uno dei nodi più delicati nelle trattative per il raggiungimento del cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l’ Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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