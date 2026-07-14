Una nuova generazione di giovani modelli sta emergendo nel settore della moda, caratterizzata da somiglianze marcate con le loro madri famose. Tra loro, spicca Leonie Cassel, chiamata a rappresentare il marchio D&G, seguendo le orme di madre Monica e sorella Deva. Questi giovani volti sono noti per la loro età ridotta e l’aspetto attraente, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La presenza di queste “nepo baby” evidenzia il trend di ereditarietà nel mondo delle celebrities e del fashion.

Una nuova generazione di nepo baby, giovanissime e bellissime, sta affacciandosi nel mondo della Moda, catalizzando l’attenzione per fascino e incredibile somiglianza con le celebri mamme. Recente il caso di Athena Accorsi, figlia dell’attore Stefano e della ex top Laetitia Casta, che ha sfilato per Jacquemus, oggi tocca a Leonie Cassel, secondogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel, che dopo la sorella maggiore Deva, già modella e attrice affernata, ha fatto il suo debutto ufficiale in passerella per Dolce e Gabbana, brand legatissimo alla mamma, da sempre sua musa e incarnazione della femminilità ideale del duo di stilisti siciliani.... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Leonie Cassel, nuova musa di D&G, come mamma Monica e sua sorella Deva

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