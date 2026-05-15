Durante la sfilata Cruise 2027 di Dior a Los Angeles, Deva Cassel ha attirato l’attenzione con un abbigliamento elegante e seducente. La giovane modella ha richiamato l’immagine mediterranea che rese famosa sua madre, Monica Bellucci. L’evento ha visto la partecipazione di numerose persone del settore, mentre Deva ha sfilato indossando un look che ha suscitato interesse tra gli spettatori. La sua presenza ha generato commenti sulla sua somiglianza con la madre e sul suo stile.

Alla sfilata Cruise 2027 di Dior a Los Angeles, Deva Cassel ha conquistato l’attenzione con un look sofisticato e sensuale, evocando il fascino mediterraneo che rese iconica sua madre Monica Bellucci. GUARDA LE FOTO Lo stile elegante e sofisticato di Deva Cassel. Tutti i best look. Per l’occasione, Deva ha indossato un abito firmato Dior dalla linea morbida e scivolata, animato da un delicato disegno floreale che ne esaltava il romanticismo contemporaneo. Il modello, caratterizzato da una profonda scollatura, avvolgeva la silhouette con un raffinato gioco di drappeggi laterali, culminando in uno spacco audace che donava dinamismo e leggerezza all’intero look. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Deva Cassel ha conquistato l’attenzione con un look sofisticato e sensuale, evocando il fascino mediterraneo di sua madre Monica Bellucci.

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