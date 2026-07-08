Durante la sfilata Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026-2027, Deva Cassel ha attirato l’attenzione con un’acconciatura raccolta, che ricorda quella della madre, Monica Bellucci. La scelta dello stile semplice ha messo in evidenza il suo volto e il suo fascino. La somiglianza con la madre si nota anche nel modo di portare i capelli, evidenziando un tratto distintivo di famiglia.

Non servono acconciature elaborate per lasciare il segno. A volte basta un raccolto ben realizzato per catturare l'attenzione, proprio come è successo a Deva Cassel alla sfilata Dior Haute Couture AutunnoInverno 2026-2027. Tra gli ospiti del front row, la modella ha scelto un beauty look essenziale, di quelli che sembrano semplici ma sono curati in ogni dettaglio. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha raccolto i capelli in una coda bassa con la riga al centro, lasciando cadere sul viso un paio di ciocche morbide. Un'acconciatura pulita, elegante e senza eccessi, perfetta per mettere in risalto i lineamenti. E proprio quel raccolto ha fatto riaffiorare un ricordo: lo stesso stile scelto da Monica Bellucci sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel 2016. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Deva Cassel, il fascino è di famiglia: con l'acconciatura raccolta è identica a mamma Monica Bellucci

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