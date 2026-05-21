La maison francese ha annunciato che la figlia di un’attrice e di un attore famosi sarà il volto della sua nuova collezione Dioriviera. La collezione primavera-estate presenta un’estetica fresca e luminosa, ispirata alla natura e ai paesaggi mediterranei. La scelta del volto si inserisce nel tentativo di catturare l’atmosfera estiva e il fascino del mare, valorizzando uno stile che si ispira alla luce e ai colori della stagione calda.

La nuova collezione Dioriviera rinnova l’estetica estiva della maison francese attraverso un immaginario luminoso, immerso nella natura e nel fascino mediterraneo. A interpretare questo racconto visivo è ancora una volta Deva Cassel, volto sempre più centrale nella comunicazione contemporanea di Dior. Negli ultimi anni, infatti, si è affermata con crescente continuità nel panorama internazionale della moda e del beauty, diventando uno dei volti più riconoscibili delle grandi maison. Nel 2024 è stata nominata International Fashion and Beauty Ambassador di Dior, consolidando ulteriormente il suo ruolo all’interno della maison. La sua presenza si è estesa anche ai front row delle sfilate, tra cui la stagione Dior AI 2026, dove è stata avvistata con una camicia bianca e blu a righe abbinata a pantaloni neri in lana e seta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La maison francese ha scelto la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel come volto della nuova collezione Dioriviera

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