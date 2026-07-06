Alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, sarà assegnato il Leone d’Oro alla carriera a George Clooney. La manifestazione si svolgerà tra settembre e ottobre e celebrerà l’attore e regista con questa onorificenza. L’evento si terrà nella città italiana, con la presenza di artisti e professionisti del settore cinematografico. La premiazione avverrà durante la cerimonia di apertura o chiusura della rassegna. La mostra prevede anche proiezioni di film e incontri con i protagonisti del settore.

La prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia si appresta a incoronare una delle icone più splendenti del cinema contemporaneo. È stato annunciato che il prestigioso festival cinematografico celebrerà George Clooney con il Leone d’Oro alla carriera. La star hollywoodiana ha da sempre un legame indissolubile con l’Italia e con il Lido, dove ha presentato numerose pellicole nel corso degli anni, inclusa la sua più recente apparizione nel film Netflix Jay Kelly. Con la sua ironia tagliente, l’attore ha accolto la notizia commentando: “Ho vissuto così tanti momenti straordinari a Venezia. Questo festival è senza dubbio il mio preferito e ricevere il Leone d’Oro è un onore immenso. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Universalmovies.it - Mostra del Cinema di Venezia: Leone d’Oro alla carriera a George Clooney

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gillo Pontecorvo (1919-2006) Regista. La Battaglia di Algeri. Queimada. Leone doro. Tomba al Verano

Notizie e thread social correlati

George Clooney premiato con il Leone d?Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia 2026A Hollywood actor, regista e produttore statunitense ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera alla 83esima Mostra del Cinema di Venezia, che si...

Mostra Cinema Venezia 2026, George Clooney riceve il Leone d’Oro alla carrieraDurante la 83ª Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026, è stato consegnato il Leone d’Oro alla carriera a George...

Temi più discussi: Mostra del Cinema di Venezia 2026, in anteprima mondiale 19 restauri; Conclusa la seconda edizione del Baarìa Film Festival: il successo di un grande evento culturale e i ringraziamenti dell'amministrazione comunale; Il Museo Nazionale del Cinema alla 83^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; Mostra del Cinema 2026, svelati i titoli della sezione Venezia Classici.

Mostra del Cinema 2026, svelati i titoli della sezione Venezia Classici di Mario Vai x.com

Mostra del Cinema di Venezia, a George Clooney il Leone d'oro alla carrieraGeorge Clooney sarà premiato con il Leone d'oro alla carriera alla prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. L'83ma edizione si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. La decision ... rainews.it

George Clooney premiato con il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia 2026È stato attribuito a George Clooney, attore, regista e produttore statunitense, il Leone d’Oro alla carriera dell’83esima ... msn.com

L'isola del dottor Moreau (1996) reddit