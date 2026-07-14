Nel centrodestra è stato concordato un emendamento alla legge elettorale che prevede capilista bloccati e tre preferenze tra candidati già inseriti nelle liste, con alternanza di genere. L’intesa coinvolge Fratelli d’Italia, Noi moderati e Udc, e dovrebbe soddisfare anche Lega e Forza Italia, non favorevoli alle preferenze. La proposta mira a modificare le modalità di scelta dei candidati, mantenendo strutture già adottate in precedenti sistemi elettorali.

Capilista bloccati e tre preferenze da esprimere tra candidati i cui nomi sono già inseriti nel listino, con alternanza di genere. È questo l’emendamento alla legge elettorale presentato da Fratelli d’Italia, Noi moderati e Udc, che dovrebbe accontentare anche Lega e Forza Italia, contrarissimi alle preferenze. Il motivo è estremamente semplice: per i partiti più piccoli, nei collegi plurinominali la percentuale di eletti con le preferenze sarebbe residuale e, quindi, scatterebbero sostanzialmente solo i capilista bloccati.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Legge elettorale, trovata la quadra nel centrodestra. Ma così per vincere serve Vannacci

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