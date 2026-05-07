Legge elettorale Forza Italia vuole abbassare il premio al 10% Ma Tajani smorza | Nel centrodestra c’è condivisione complessiva

Forza Italia propone di ridurre al 10% il premio di maggioranza previsto dalla nuova legge elettorale. Antonio Tajani, leader del partito, parla di una condivisione complessiva nel centrodestra, ma le discussioni con gli alleati sono ancora in corso. La questione riguarda la modifica delle soglie e le modalità di assegnazione del premio, che rimangono al centro delle trattative politiche in vista delle prossime riforme elettorali.

Forza Italia vuole abbassare al 10% il premio di maggioranza della nuova legge elettorale. Antonio Tajani prova a dissimulare, ma la trattativa con gli alleati di centrodestra è tutt’altro che chiusa. Dopo il vertice di ieri a Palazzo Chigi, la maggioranza tornerà a riunirsi all’inizio della prossima settimana con leader e tecnici dei partiti per cercare la quadra sui correttivi alla riforma, che assegnerebbe fino a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla lista o coalizione più votata che superi il 40% dei voti. Sul tavolo gli azzurri metteranno prima di tutto il premio di maggioranza, che si vorrebbe ridurre a una soglia attorno al 10%. Il...🔗 Leggi su Open.online

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