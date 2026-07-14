Le forze politiche del centrodestra stanno lavorando da diversi giorni a un testo di legge elettorale che riguarda le preferenze. Sono state organizzate riunioni durante la settimana e anche nel fine settimana, con incontri conclusivi lunedì. L’obiettivo è trovare un accordo che possa essere condiviso dall’intera maggioranza, senza coinvolgere le opposizioni in questa fase. La questione delle preferenze rappresenta un tema centrale nel dibattito sulla riforma elettorale.

Una riunione giovedì scorso, un’altra domenica, l’ultima lunedì: gli 'sherpa' del centrodestra non hanno mai smesso di lavorare a un testo di compromesso per tentare di compattare la maggioranza sul tema delle preferenze. La Lega e Forza Italia in un primo momento non avevano nascosto le proprie perplessità, poi dai vertici dei due partiti è prevalsa la tesi di dare indicazioni ai gruppi di votare l’emendamento presentato ieri da Fdi, Noi moderati e Udc (pur senza sottoscriverlo). È un sistema misto, le riflessioni all’interno del partito azzurro e di quello di via di Bellerio, una proposta di mediazione. Ma soprattutto ha fatto breccia la possibilità che il testo sulla legge elettorale, senza l’inserimento delle preferenze, potesse risultare incostituzionale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Legge elettorale, sulle preferenze Meloni ci mette la faccia e sfida le opposizioni

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