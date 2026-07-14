Legge elettorale parte subito l' assalto delle opposizioni | Si vada al voto

Le opposizioni hanno chiesto di andare al voto dopo che la maggioranza è stata battuta di un voto sull'emendamento sulle preferenze. La discussione sulla legge elettorale si è accesa subito, con le opposizioni che cercano di sfruttare la situazione per mettere in discussione il governo. La maggioranza ha subito questa battuta d'arresto, mentre le opposizioni hanno intensificato le richieste di elezioni anticipate.

La maggioranza è andata sotto di un voto nel voto all’emendamento sulle preferenze e ora le opposizioni provano ad approfittarne, costruendo la narrazione del governo in difficoltà. “È un voto contro l'arroganza di una leader donna che per difendere il suo potere, era pronta a schiacciare quello delle altre donne”, ha dichiarato Elly Schlein, “diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo a questo paese in grado di risolvere i problemi dei milioni di italiani che avete ignorato per quattro anni, mentre vi occupavate solo dei nostri patti di potere che oggi, sotto gli occhi del governo, sono saltati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Les dessous de la Révolution française racontés par Stéphane Bern et Lorànt Deutsch |Documentaire MG

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