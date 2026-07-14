La maggioranza ha raggiunto un accordo sulla possibilità di inserire le preferenze nella legge elettorale, con la Lega e Forza Italia favorevoli. Tuttavia, il Partito Democratico ha annunciato che proporrà il voto segreto in aula per questa questione. La discussione sulla modalità di voto resta aperta, con un possibile ostacolo rappresentato dalla richiesta di voto segreto. La questione sarà affrontata nei prossimi passaggi parlamentari.

Ci sarà da superare lo scoglio dei voti segreti in Aula alla Camera. Ma va registrata una schiarita nella maggioranza sul nodo delle preferenze alla legge elettorale. La Lega ha annunciato il voto a favore dell’emendamento firmato solo da FdI, Noi Moderati e Udc, che prevede il capolista bloccato e a seguire la possibilità di mettere fino a 3 preferenze, di cui una di genere, tra i candidati nei collegi plurinominali già scritti sulla scheda, che saranno alternati in ordine di genere. E Forza Italia è orientata nello stesso senso. Alla fine dunque il pressing di Giorgia Meloni ha avuto la meglio sugli alleati. Con i gruppi parlamentari di Fi e Lega che hanno preso atto della linea di Matteo Salvini e Antonio Tajani dai quali già nelle scorse ore era arrivato un via libera di massima, sia pure obtorto collo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Legge elettorale: ok della Lega alle preferenze, anche Fi verso il sì. Il Pd chiederà il voto segreto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Legge elettorale, Vannacci: Reintrodurre preferenze. E poi cita Mussolini

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, dietrofront di FI e Lega: sì alle preferenze, ma la destra teme il voto segretoLa maggioranza di centrodestra ha deciso di sostenere l’emendamento che prevede le preferenze nelle elezioni, dopo un iniziale rifiuto.

Legge elettorale, il Pd pronto a chiedere il voto segreto anche sulle preferenzeOggi alla Camera si apre l’esame della riforma della legge elettorale, con oltre 200 emendamenti in discussione.

Temi più discussi: Inizia la settimana decisiva per la legge elettorale; Voto ai fuorisede, FdI ora si intesta l’emendamento alla legge elettorale; La legge elettorale e il voto consapevole (9.07.2026); Molto più di una legge elettorale, è in gioco la democrazia.

OK libertà di opinione, consenti critica a CC che cerca solo di sopravvivere con Az. adesso poi che è riuscito a convincere FI ad approvare l'emendamento alla #leggeelettorale che gli consentirà di partecipare solo coi suoi, ha mollato anche Marattin e tutti gli x.com

Legge elettorale: Forza Italia orientata a votare sì a preferenze, ok della LegaIn vista dei voti previsti da oggi in Aula sulla legge elettorale, la Lega si è riunita per valutare l'emendamento proposto da FdI, Noi Moderati e Udc. Avendo riscontrato che si prevede un sistema mi ... ilmessaggero.it

Legge elettorale: ok della Lega alle preferenze, anche FI verso il sì. Il PD chiederà il voto segretoCi sarà da superare lo scoglio dei voti segreti in Aula alla Camera. Ma va registrata una schiarita nella maggioranza sul nodo delle preferenze alla legge elettorale. La Lega ... msn.com