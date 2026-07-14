Legge elettorale dietrofront di FI e Lega | sì alle preferenze ma la destra teme il voto segreto

Da repubblica.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La maggioranza di centrodestra ha deciso di sostenere l’emendamento che prevede le preferenze nelle elezioni, dopo un iniziale rifiuto. Tuttavia, la Lega e Forza Italia sembrano orientarsi a votare contro il testo in modo segreto. Il Partito Democratico invece ha chiesto che il voto sulle preferenze avvenga in modo segreto. La proposta di modifica riguarda la modalità di espressione del voto nelle elezioni.

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Cambio di orientamento sull’emendamento proposto da FdI e Noi moderati. Anche i leghisti potrebbero seguire gli azzurri. Il Pd chiede il voto segreto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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