Legge elettorale il Pd pronto a chiedere il voto segreto anche sulle preferenze
Oggi alla Camera si apre l’esame della riforma della legge elettorale, con oltre 200 emendamenti in discussione. Il Partito Democratico si prepara a chiedere il voto segreto anche sulle preferenze, una proposta che potrebbe influenzare le modalità di voto all’interno della commissione. La discussione proseguirà nei prossimi giorni, con la possibilità di modifiche e confronti tra le forze politiche in vista delle decisioni finali.
Inizia oggi 14 luglio alla Camera l’esame della riforma della legge elettorale, che vede i deputati di Montecitorio chiamati a votare oltre 200 emendamenti. Il principale nodo da sciogliere è quello delle preferenze, punto su cui si erano divise sia la maggioranza (ma poi è arrivato il sì di Lega e Forza Italia) che le opposizioni. Sul voto si aggira lo spettro dei franchi tiratori: il Partito democratico si prepara infatti a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento, incluso appunto quello sulle preferenze. Elly Schlein (Imagoeconomica). Schlein: «Il Pd continuerà a fare muro». Durante la sua... 🔗 Leggi su Lettera43.it
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