legge elettorale il pd pronto a chiedere il voto segreto anche sulle preferenze

Inizia oggi 14 luglio alla Camera l’esame della riforma della legge elettorale, che vede i deputati di Montecitorio chiamati a votare oltre 200 emendamenti. Il principale nodo da sciogliere è quello delle preferenze, punto su cui si erano divise sia la maggioranza (ma poi è arrivato il sì di Lega e Forza Italia) che le opposizioni. Sul voto si aggira lo spettro dei franchi tiratori: il Partito democratico si prepara infatti a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento, incluso appunto quello sulle preferenze. Elly Schlein (Imagoeconomica). Schlein: «Il Pd continuerà a fare muro». Durante la sua... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Temi più discussi: Legge elettorale, emendamento sul voto ai fuorisede troppo rigido. Il Pd: Così è solo un bluff; Fina: Difendere la Costituzione per governare il Paese; Legge elettorale, Alfieri (Pd): Evitare le liste bloccate; La legge elettorale esenta il campo largo dal comizio di Padova dopo il flop di Napoli.

Perché Meloni vuole cambiare la legge elettorale? In sintesi, perché ha più paura di pareggiare che di perdere. Preferisce il rischio di farsi un giro all'opposizione a quello di dover governare insieme al PD in un governo di larghe intese. x.com

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