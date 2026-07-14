Alla Camera, un breve momento di sorpresa si trasforma in un boato dopo che la maggioranza di centrodestra viene bocciata sull’emendamento di Fratelli d’Italia che garantiva le preferenze nella nuova legge elettorale. Il voto ha portato alla sconfitta della proposta, che eliminava i capilista bloccati. Dopo pochi secondi di silenzio, si è sentito un coro di proteste: “Elezioni, elezioni”.

Una manciata di secondi di incredulità, poi il boato. E alla fine il coro: “Elezioni, elezioni”. Alla Camera si consuma la sconfitta della maggioranza di centrodestra, che va sotto sull’emendamento di Fratelli d’Italia, che garantiva le preferenze nella nuova legge elettorale, al netto dei capilista bloccati. Il risultato è 188 contrari e 187 favorevoli con, verosimilmente, leghisti e azzurri che hanno votato con le opposizioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Elezioni, elezioni”, il video del boato alla Camera: centrodestra sconfitto sul voto alle preferenze nella legge elettorale

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