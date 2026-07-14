Le discussioni sulla legge elettorale riguardano principalmente le preferenze, il voto all'estero e il meccanismo toscano. Le proposte di modifica prevedono l'introduzione di preferenze più chiare e la possibilità di votare dall'estero. Si valutano anche cambiamenti nelle modalità di assegnazione dei seggi nel meccanismo toscano. Le proposte sono al centro di confronti tra le forze politiche, senza ancora un accordo definitivo. La questione riguarda anche i criteri di rappresentanza e le procedure di voto.

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© Virgilio.it - Legge elettorale, i nodi sul tavolo tra preferenze, voto all'estero e meccanismo toscano

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LEGGE ELETTORALE: il Parlamento attacca le PREFERENZE. Chi perde il potere

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