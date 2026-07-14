La Camera ha bocciato con 188 voti contrari e 187 favorevoli un emendamento sulle preferenze, in un voto segreto. Lo scarto tra le due posizioni è di un solo voto.

A voto segreto, la Camera ha bocciato l’emendamento sulle preferenze. Dietro lo scrutinio nascosto lo scarto è di appena un voto:188 No alle preferenze contro 187 Sì.Una bocciatura nonostante governo e commissione avessero espresso parere favorevole alla proposta di modifica. Nonostante la proposta presentata ieri da FdI, Nm e Udc, era stata abbracciata anche da Lega e Forza Italia dopo mesi di scontri e tensioni interne alla maggioranza. Non appena emerso l’esito della votazione, dagli scranni delle opposizioni si levano i cori “elezioni” e “dimissioni“. “Dopo quattro anni e zero riforme questo governo si presenta con un accrocchio di legge... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Legge elettorale, Governo sconfitto: 187 a 188

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