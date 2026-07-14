Legge elettorale fino a tre preferenze e capilista bloccati | cosa prevede la riforma

La nuova legge elettorale prevede che gli elettori possano esprimere fino a tre preferenze sui candidati al Parlamento. La riforma mantiene anche i capilista bloccati, scelti dai partiti senza possibilità di modifica da parte degli elettori. La proposta è stata concordata dalla maggioranza e sarà presentata in Parlamento. La modifica riguarda sia le modalità di voto che la composizione delle liste elettorali. La legge entrerà in vigore dopo l’approvazione definitiva.

Roma, 14 luglio 2026 – Gli elettori potrebbero tornare a scrivere sulla scheda i nomi dei candidati al Parlamento. La maggioranza ha infatti raggiunto un accordo sull’introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale, ma il sistema proposto conserverebbe anche i capilista bloccati, scelti direttamente dai partiti. Dopo giorni di tensioni, Lega e Forza Italia hanno annunciato il proprio sostegno all’emendamento presentato da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc. Il testo deve però essere ancora approvato dall’Aula della Camera. Quante preferenze si potranno esprimere. L’emendamento consentirebbe agli elettori di indicare fino a tre preferenze per i candidati della lista votata. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LEGGE ELETTORALE: vogliono toglierti il voto. Maggi, Onorato, FdI e Vannacci — cosa nascondono

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, fino a tre preferenze con capolista bloccato: cosa prevede l’emendamento di FdI (che Lega e FI non hanno firmato)Oggi si è fermata la possibilità di presentare nuovi emendamenti sulla legge elettorale.

Elezioni politiche 2027: cosa prevede la riforma della legge elettorale?La riforma della legge elettorale torna al centro del dibattito politico in vista delle elezioni del 2027.

Temi più discussi: Legge elettorale, emendamento FdI-Nm-Udc: capilista bloccati e fino a 3 preferenze; Legge elettorale, sfida sulle preferenze. E la frase di Salvini agita il centrodestra; Così il centrodestra vuole garantire il voto dei fuorisede alle elezioni; Scatto finale per la legge elettorale del governo Meloni.

Fratelli d'Italia, Noi moderati e Udc depositano un emendamento alla legge elettorale che stabilisce un capolista bloccato e fino a tre preferenze per candidati non capolista; precisa che seconde e terze preferenze valgono solo se su candidati di sesso diverso, x.com

Tutti i nodi della legge elettorale al voto: dalle preferenze alla parità di genereDalle preferenze all'indicazione del premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero e la questione dell'alternanza di genere per i nomi sulla scheda, sono tanti i nodi ... msn.com

Legge elettorale all’esame della Camera. Preferenze, ok Fi e Lega. Schlein: Faremo muroLeggi su Sky TG24 l'articolo Nuova legge elettorale, oggi in aula alla Camera l'esame della riforma. Nodo preferenze ... tg24.sky.it