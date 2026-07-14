Legge elettorale fino a tre preferenze e capilista bloccati | cosa prevede la riforma

Da ilfaroonline.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La nuova legge elettorale prevede che gli elettori possano esprimere fino a tre preferenze sui candidati al Parlamento. La riforma mantiene anche i capilista bloccati, scelti dai partiti senza possibilità di modifica da parte degli elettori. La proposta è stata concordata dalla maggioranza e sarà presentata in Parlamento. La modifica riguarda sia le modalità di voto che la composizione delle liste elettorali. La legge entrerà in vigore dopo l’approvazione definitiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 14 luglio 2026 – Gli elettori potrebbero tornare a scrivere sulla scheda i nomi dei candidati al Parlamento. La maggioranza ha infatti raggiunto un accordo sull’introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale, ma il sistema proposto conserverebbe anche i capilista bloccati, scelti direttamente dai partiti. Dopo giorni di tensioni, Lega e Forza Italia hanno annunciato il proprio sostegno all’emendamento presentato da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc. Il testo deve però essere ancora approvato dall’Aula della Camera. Quante preferenze si potranno esprimere. L’emendamento consentirebbe agli elettori di indicare fino a tre preferenze per i candidati della lista votata. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LEGGE ELETTORALE: vogliono toglierti il voto. Maggi, Onorato, FdI e Vannacci — cosa nascondono

Video LEGGE ELETTORALE: vogliono toglierti il voto. Maggi, Onorato, FdI e Vannacci — cosa nascondono?

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, fino a tre preferenze con capolista bloccato: cosa prevede l’emendamento di FdI (che Lega e FI non hanno firmato)Oggi si è fermata la possibilità di presentare nuovi emendamenti sulla legge elettorale.

Elezioni politiche 2027: cosa prevede la riforma della legge elettorale?La riforma della legge elettorale torna al centro del dibattito politico in vista delle elezioni del 2027.

Temi più discussi: Legge elettorale, emendamento FdI-Nm-Udc: capilista bloccati e fino a 3 preferenze; Legge elettorale, sfida sulle preferenze. E la frase di Salvini agita il centrodestra; Così il centrodestra vuole garantire il voto dei fuorisede alle elezioni; Scatto finale per la legge elettorale del governo Meloni.

legge elettorale fino aTutti i nodi della legge elettorale al voto: dalle preferenze alla parità di genereDalle preferenze all'indicazione del premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero e la questione dell'alternanza di genere per i nomi sulla scheda, sono tanti i nodi ... msn.com

legge elettorale fino aLegge elettorale all’esame della Camera. Preferenze, ok Fi e Lega. Schlein: Faremo muroLeggi su Sky TG24 l'articolo Nuova legge elettorale, oggi in aula alla Camera l'esame della riforma. Nodo preferenze ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web