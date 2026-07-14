Legge elettorale Cattaneo | Franchi tiratori in FI? Non bisogna guardare in casa nostra
Durante una riunione di gruppo, i rappresentanti di Forza Italia hanno riferito che non ci sono tensioni o divisioni interne. La riunione si è svolta in modo tranquillo e senza problemi. Un rappresentante ha sottolineato che non ci sono “franchi tiratori” all’interno del partito e ha invitato a non concentrarsi su eventuali criticità interne. La discussione si è concentrata sulla legge elettorale, senza segnalare contrasti tra i membri.
(LaPresse) “ Franchi tiratori in Forza Italia? Noi abbiamo fatto una riunione di gruppo che è stata assolutamente serena e non c’è stata nemmeno una sbavatura, quindi assolutamente non bisogna guardare in casa nostra.”. Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, intercettato dai cronisti all’uscita della Camera dei Deputati, dopo il voto sull’emendamento alla legge elettorale sulle preferenze. “Evidentemente ci sono 30 che rispetto alle votazioni hanno cambiato orientamento”, ammette il deputato azzurro, che però poi sottolinea, ma tutto questo non modifica “la sostanza della legge”, conclude. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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