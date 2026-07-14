Legge elettorale Cattaneo | Franchi tiratori in FI? Non bisogna guardare in casa nostra

Notizia in breve

Durante una riunione di gruppo, i rappresentanti di Forza Italia hanno riferito che non ci sono tensioni o divisioni interne. La riunione si è svolta in modo tranquillo e senza problemi. Un rappresentante ha sottolineato che non ci sono “franchi tiratori” all’interno del partito e ha invitato a non concentrarsi su eventuali criticità interne. La discussione si è concentrata sulla legge elettorale, senza segnalare contrasti tra i membri.