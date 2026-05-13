Legge elettorale il muro delle opposizioni

Le opposizioni hanno dichiarato che sono disposte a discutere solo su questioni che riguardano direttamente i cittadini, come salari, lavoro e sanità. A poche ore dall'annuncio della maggioranza, questa posizione è stata ribadita in modo deciso. La discussione sulla legge elettorale sembra essere messa da parte, almeno per ora, in favore di temi considerati più urgenti dal punto di vista sociale.

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AGI - Confronto? Sì, ma solo sui temi al centro della vita degli italiani: salari, lavoro e sanità. A poche ore dall'apertura arrivata dalla maggioranza, è questa la linea che emerge dal fronte delle opposizioni. "Consideriamo il testo irricevibile", insistono i dem che non sono convinti dell'apertura arrivata al termine del vertice di maggioranza di ieri sera a Palazzo Chigi. "Tutti questi vertici rendono meno credibili le parole di Donzelli che dice di voler fare la legge elettorale con le opposizioni". Il responsabile organizzativo di FdI ha ribadito, durante i lavori in Commissione, la disponibilità della maggioranza ad...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Legge elettorale, il muro delle opposizioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Orbàn: Il laboratorio globale dell'illiberalismo Notizie correlate Legge elettorale, muro delle opposizioni contro lo “schema Nordio”Il dibattito politico italiano si accende nuovamente attorno a un tema cruciale per gli equilibri democratici del Paese ovvero la riforma della legge... Legge elettorale, la destra tira dritto ma è in un vicolo cieco: muro delle opposizioniLa maggioranza tira dritto sulla legge elettorale, pur assicurando di voler dialogare con le opposizioni. Argomenti più discussi: Legge elettorale, il centrodestra avvia i contatti. Le opposizioni alzano il muro; Centrodestra: nuovo vertice dei leader sulla legge elettorale, ma c’è il muro del Partito Democratico; Legge elettorale, dal centrosinistra nessuna apertura. Il muro del Pd anche su Roma Capitale; Il centrodestra pronto a nuovo vertice sulla legge elettorale, muro del Pd. Legge elettorale, il centrodestra cerca dialogo sullo Stabilicum: muro dell'opposizione x.com L.elettorale, centrosinistra fa muro: E’ secondo tempo dei pieni poteriRoma, 12 mag. (askanews) – Le telefonate del centrodestra sono arrivate, ma il ‘tavolo’ ... msn.com