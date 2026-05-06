Legge elettorale la destra tira dritto ma è in un vicolo cieco | muro delle opposizioni

La maggioranza parlamentare continua a spingere avanti con la proposta di legge elettorale, nonostante le opposizioni abbiano annunciato di non voler partecipare al dibattito. I rappresentanti delle opposizioni hanno dichiarato di non essere disponibili a confronti sul tema, mentre i membri della maggioranza affermano di voler mantenere il percorso senza modifiche. La discussione sulla legge elettorale resta in stallo, senza segnali di apertura da entrambe le parti.

La maggioranza tira dritto sulla legge elettorale, pur assicurando di voler dialogare con le opposizioni. Eppure il confronto non sembra esserci se, come afferma il Pd, siamo di fronte a una forzatura su un testo considerato irricevibile. “Procederemo dritti”, dice il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, sulla legge elettorale dopo il vertice di centrodestra (presenti anche Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi) di Palazzo Chigi. Legge elettorale, la maggioranza cerca una sponda: muro delle opposizioni. La volontà è di andare avanti compatti, cercando però – almeno a parole – il dialogo con l’opposizione. La linea emersa dal vertice, però, secondo la capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali della Camera, Simona Bonafè, è “grave e preoccupante”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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