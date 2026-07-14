Un emendamento sulle preferenze nella legge elettorale è stato bocciato con un solo voto di scarto. Nonostante l’accordo mattutino tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, il voto segreto ha portato alla sconfitta della proposta. I due alleati non hanno sostenuto l’emendamento, che avrebbe modificato le modalità di voto, facendo saltare così la proposta di inserire le preferenze. La decisione si è verificata durante la seduta parlamentare.

Un solo voto. Tanto basta per far saltare le preferenze. Evidentemente la fedeltà di Forza Italia e Lega, assicurata in mattinata a Fratelli d’Italia e al suo emendamento che introduceva le preferenze alla legge elettorale, con il voto segreto svanisce. L’Aula della Camera ha respinto per un voto l’emendamento che avrebbe introdotto le preferenze pur lasciando i capilista bloccati. Un compromesso che ha portato gli alleati di Fratelli d’Italia ad assicurare il voto favorevole. Ma alla fine qualcuno ha fatto diversamente e grazie al voto segreto ha mandato sotto la maggioranza. I sì all’emendamento sono stati 187, i no 188. Si spiega così anche il timore della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che aveva chiesto alle opposizioni di rinunciare alla richiesta di procedere con il voto segreto per metterci la faccia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Legge elettorale, Meloni tradita dai suoi alleati: non passa l’emendamento sulle preferenze

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VANNACCI CONTRO LEGA E GOVERNO: GLI ELETTORI SI SENTONO TRADITI

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