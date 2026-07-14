L’economia spagnola vola l’Italia resta al palo | il modello Sanchez evidentemente funziona

Da ilfattoquotidiano.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’economia spagnola ha registrato un aumento significativo, mentre quella italiana si è mantenuta stabile. I dati ufficiali mostrano una crescita del PIL e un miglioramento nel mercato del lavoro nel paese iberico, mentre in Italia i numeri sono rimasti invariati o in leggero calo. La differenza tra le due nazioni si evidenzia nei rapporti economici e nelle statistiche di settore, senza variazioni sostanziali nel quadro generale di entrambe.

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Da bambini ci divertivamo con un set di barzellette che mettevano a confronto un italiano, un tedesco e un francese. Naturalmente era l’italiano che risultava più furbo e chiudeva la situazione comica. Mi è venuto alla mente questo ricordo mentre pensavo a ciò che sta facendo la Spagna oggi, paese che ha ormai preso il posto delle due nazioni più blasonate come punto di riferimento. Il confronto è abbastanza impietoso a favore degli iberici. Mentre noi sprechiamo centinaia di milioni di euro in Albania per costruire dei fantomatici e inutili centri per il rimpatrio, rimasti tristemente vuoti, il governo spagnolo ha seguito una strada completamente differente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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