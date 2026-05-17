Il confronto tra le politiche migratorie adottate dalla Spagna e l’Italia ha attirato l’attenzione negli ultimi mesi, con alcuni esponenti della sinistra spagnola che sembrano seguire l’approccio adottato in Italia. In particolare, il leader spagnolo ha portato avanti iniziative che ricordano le strategie italiane, portando a un parallelo che coinvolge anche le figure di rilievo nel panorama politico locale. La questione riguarda principalmente le misure adottate per gestire le frontiere e le politiche di integrazione dei migranti.

Pensando a Pedro Sánchez, il leader spagnolo, preso a modello da Elly Schlein, la segretaria del Pd che due anni fa disse «la Meloni toglie le sim card ai migranti», viene in mente uno dei celebri aforismi di Winston Churchill (è scomparso 61 anni fa e il mondo non pare migliorato): «I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri». A Sánchez che Colombo usò i soldi degli altri lo ricorda la colonna di plaza Cristobal Colón di Barcellona. Perché partire da lui per occuparsi di migranti? Perché è la dimostrazione dell’ipocrisia che c’è, in tutta Europa e in Italia particolarmente, su questa emergenza. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pedro Sánchez e il modello Albania: così la sinistra spagnola copia la linea italiana sui migranti

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