Sanchez rilancia la candidatura spagnola di Planas alla Fao | l’Italia punta su Martina
Il premier spagnolo ha confermato il sostegno alla candidatura di Luis Planas alla guida della FAO, durante un incontro a Roma. La proposta spagnola si scontrerà con la candidatura di un candidato italiano, che punta invece a ottenere il ruolo di direttore generale. La decisione finale sarà presa da 193 paesi membri dell'organizzazione, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.
Il premier spagnolo a Roma sostiene Luis Planas per la successione di Qu Dongyu. Sul tavolo anche il rinnovo di Alvaro Lario all’IFAD, il colloquio con Papa Leone XIV e la perquisizione in corso a Madrid Pedro Sanchez arriva a Roma con un obiettivo preciso, quello di rafforzare il potere della Spagna nelle grandi organizzazioni internazionali legate all’Onu. Il premier spagnolo ha inaugurato la sua visita italiana partecipando a un evento della Food Week 2026 presso la FAO, dove ha rilanciato ufficialmente la candidatura del ministro dell’Agricoltura Luis Planas alla guida dell’agenzia Onu a partire dal 2027. Una mossa che apre di fatto il confronto diretto con l’Italia, che ha già candidato Maurizio Martina, attuale vicedirettore generale dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Sanchez a Roma rilancia Planas alla Fao, solida candidatura. Il premier spagnolo nella capitale con il suo ministro dell'agricoltura. L'Italia punta su Maurizio Martina, l'Ue valuta il candidato unico. Domani il premier dal Papa #ANSA https://www.ansa.it/sito/no facebook
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