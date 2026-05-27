Il premier spagnolo ha confermato il sostegno alla candidatura di Luis Planas alla guida della FAO, durante un incontro a Roma. La proposta spagnola si scontrerà con la candidatura di un candidato italiano, che punta invece a ottenere il ruolo di direttore generale. La decisione finale sarà presa da 193 paesi membri dell'organizzazione, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

Il premier spagnolo a Roma sostiene Luis Planas per la successione di Qu Dongyu. Sul tavolo anche il rinnovo di Alvaro Lario all’IFAD, il colloquio con Papa Leone XIV e la perquisizione in corso a Madrid Pedro Sanchez arriva a Roma con un obiettivo preciso, quello di rafforzare il potere della Spagna nelle grandi organizzazioni internazionali legate all’Onu. Il premier spagnolo ha inaugurato la sua visita italiana partecipando a un evento della Food Week 2026 presso la FAO, dove ha rilanciato ufficialmente la candidatura del ministro dell’Agricoltura Luis Planas alla guida dell’agenzia Onu a partire dal 2027. Una mossa che apre di fatto il confronto diretto con l’Italia, che ha già candidato Maurizio Martina, attuale vicedirettore generale dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sanchez rilancia la candidatura spagnola di Planas alla Fao: l’Italia punta su Martina

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