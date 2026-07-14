lecce partnership pluriennale con adidas

Notizia in breve

Adidas sarà lo sponsor tecnico del Lecce dalla stagione 202627, secondo quanto annunciato dal club pugliese. La partnership segna un ritorno del brand a tre strisce, che vestirà la squadra dopo 34 anni. La collaborazione avrà durata pluriennale, senza specificare il periodo esatto. La notizia è stata diffusa tramite il sito ufficiale del club.