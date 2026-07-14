Lecce partnership pluriennale con Adidas

Da sportmediaset.mediaset.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Adidas sarà lo sponsor tecnico del Lecce dalla stagione 202627, secondo quanto annunciato dal club pugliese. La partnership segna un ritorno del brand a tre strisce, che vestirà la squadra dopo 34 anni. La collaborazione avrà durata pluriennale, senza specificare il periodo esatto. La notizia è stata diffusa tramite il sito ufficiale del club.

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Adidas sarà lo sponsor tecnico del Lecce a partire dalla stagione 202627. Lo comunica il club pugliese in una nota sul proprio sito ufficiale. "L'annuncio segna un atteso ritorno, con il brand a tre strisce che torna a vestire i giallorossi dopo 34 anni. Questa partnership unisce la storica e radicata identità del Club salentino all'innovazione globale di uno dei marchi sportivi più iconici al mondo. Profondamente legato al suo territorio, il Salento, l'U.S. Lecce incarna una passione autentica e un forte senso di appartenenza, sostenuto da una delle tifoserie più calorose d'Italia - fa sapere il Lecce - A partire dalla stagione 202627, tutte le squadre dell'U. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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