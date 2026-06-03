Ferrari | rinnovato accordo pluriennale con Charles Leclerc**

Ferrari ha annunciato il rinnovo dell’accordo pluriennale con il pilota di Formula 1. Leclerc continuerà a guidare le vetture rosse nelle prossime stagioni. La decisione riguarda il contratto attuale e la sua prosecuzione nel team di Maranello. Nessun dettaglio sui termini economici o sulla durata precisa dell’accordo è stato reso noto. La notizia conferma la permanenza del pilota nel team di Formula 1.

Maranello, 3 giu. - (Adnkronos) - Charles Leclerc resterà al volante delle rosse di Maranello in Formula 1. Infatti Ferrari N.ha comunicato il rinnovo pluriennale dell'accordo tra la Scuderia Ferrari HP e Charles il pilota monegasco. "Nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello" si legge in una nota. Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Ferrari secures its engine future: Key new agreement reached with Garrett Motion

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