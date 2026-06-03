**Ferrari | rinnovato accordo pluriennale con Charles Leclerc**

Da iltempo.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ferrari ha annunciato il rinnovo dell’accordo pluriennale con il pilota di Formula 1. Leclerc continuerà a guidare le vetture rosse nelle prossime stagioni. La decisione riguarda il contratto attuale e la sua prosecuzione nel team di Maranello. Nessun dettaglio sui termini economici o sulla durata precisa dell’accordo è stato reso noto. La notizia conferma la permanenza del pilota nel team di Formula 1.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Maranello, 3 giu. - (Adnkronos) - Charles Leclerc resterà al volante delle rosse di Maranello in Formula 1. Infatti Ferrari N.ha comunicato il rinnovo pluriennale dell'accordo tra la Scuderia Ferrari HP e Charles il pilota monegasco. "Nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello" si legge in una nota. Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

ferrari rinnovato accordo pluriennale con charles leclerc
© Iltempo.it - **Ferrari: rinnovato accordo pluriennale con Charles Leclerc**
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ferrari secures its engine future: Key new agreement reached with Garrett Motion

Video Ferrari secures its engine future: Key new agreement reached with Garrett Motion

Notizie e thread social correlati

Charles Leclerc pronto a perdonare la Ferrari, rivela il suo storico mental coach.Secondo il suo mental coach di lunga data, il pilota di Formula 1 sarebbe pronto a perdonare la squadra per gli errori subiti in passato.

Charles Leclerc: non è entusiasta di infrangere i record Ferrari di Michael Schumacher.Charles Leclerc ha commentato di non sentirsi entusiasta all’idea di superare alcuni record della Ferrari stabiliti da Michael Schumacher.

Temi più discussi: Ferrari, rinnovo pluriennale tra Scuderia Ferrari HP e Charles Leclerc; Ferrari: rinnovo accordo tra Scuderia Ferrari HP e Charles Leclerc; La Ferrari blinda Leclerc, ufficiale il rinnovo pluriennale: Non potrei essere più felice.

charles leclerc ferrari rinnovato accordo pluriennaleCharles Leclerc rinnova con la Ferrari: è ufficialeCharles Leclerc rinnova con la Ferrari. Lo ha annunciato il 3 giugno la scuderia di Maranello con un comunicato, senza rivelare cifre e durata del nuovo accordo. Il pilota monegasco corre con il ... laprovinciapavese.gelocal.it

charles leclerc ferrari rinnovato accordo pluriennaleFerrari e Leclerc avanti insieme, rinnovo fino alpluriennaleLeclerc rinnova con la Ferrari: È la squadra che ho sempre amato fin da bambino, credo più che mai nella Scuderia. Vasseur: Qualcosa di molto naturale per noi ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web