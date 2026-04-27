WWE | Triple H rinnova come Chief Content Officer con un contratto pluriennale

La WWE ha annunciato ufficialmente che Triple H continuerà a ricoprire il ruolo di Chief Content Officer con un contratto pluriennale. La sua posizione ai vertici della parte creativa della compagnia è stata confermata tramite comunicazioni interne, dopo aver assunto tale incarico in modo stabile. La notizia riguarda il rinnovo del contratto e la conferma della sua presenza come figura di spicco nella gestione dei contenuti della WWE.

La posizione di Triple H ai vertici creativi della WWE è stata ufficializzata internamente. Secondo quanto riportato da PWInsider, durante un town hall virtuale della TKO che ha coinvolto i dipendenti di tutte le divisioni del gruppo, il presidente Nick Khan ha comunicato che Paul Levesque ha firmato un nuovo contratto per continuare a ricoprire il ruolo di Chief Content Officer della WWE. L’annuncio è arrivato direttamente da Khan nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte i lavoratori dei vari reparti della TKO per fare il punto sugli sviluppi e sui risultati raggiunti dalla compagnia. Da PWInsider: “Il presidente della WWE Nick Khan ha annunciato che Paul Levesque ha appena firmato un nuovo contratto con la compagnia per restare Chief Content Officer della WWE.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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