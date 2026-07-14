Lecce caos al parco Galateo | oltre cento multe Il proprietario del locale | Offro da bere a chi ha il verbale

Da quotidianodipuglia.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel parco Galateo di Lecce sono state elevate oltre cento multe in due giorni, principalmente per scooter in sosta e posteggi sui marciapiedi. Il proprietario di un locale ha annunciato di offrire da bere a chi presenterà il verbale. Il sindaco ha confermato che continuerà con la linea della tolleranza zero, senza fare eccezioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scooter in sosta nel parco o posteggiati sui marciapiedi e quasi cento multe in due giorni. Un "free drink" promesso a chi esibirà il verbale. Il sindaco Adriana Poli Bortone che tira dritto sulla linea della tolleranza zero. E, ieri mattina, i carabinieri al Parco Galateo. La stretta sulla movida non spegne le polemiche, trasformando l'area verde nel principale fronte del confronto tra sicurezza, divertimento e gestione degli spazi pubblici. Dopo la raffica di quasi cento sanzioni elevate dalla Polizia locale tra sabato e domenica, a riaccendere il dibattito è stato il gestore del Korten, il bar all'interno del parco, che sui social ha annunciato una consumazione gratuita per tutti i ragazzi multati nei pressi della struttura. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Segui gli aggiornamenti su Lecce.

lecce caos al parco galateo oltre cento multe il proprietario del locale offro da bere a chi ha il verbale
© Quotidianodipuglia.it - Lecce, caos al parco Galateo: oltre cento multe. Il proprietario del locale: «Offro da bere a chi ha il verbale»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Chi riscrive le regole del gioco del bere bene oltre l’alcol?Durante il Festival di Gastronomika, al termine di un hackathon, si è aperto un dibattito sulla possibilità di andare oltre l’alcol nel consumo di...

Forlimpopoli e Bertinoro, la Polizia Locale associata traccia il bilancio: oltre 2.400 multe in un annoIn un anno, la Polizia Locale associata di Forlimpopoli e Bertinoro ha emesso oltre 2.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web