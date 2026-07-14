Nel parco Galateo di Lecce sono state elevate oltre cento multe in due giorni, principalmente per scooter in sosta e posteggi sui marciapiedi. Il proprietario di un locale ha annunciato di offrire da bere a chi presenterà il verbale. Il sindaco ha confermato che continuerà con la linea della tolleranza zero, senza fare eccezioni.

Scooter in sosta nel parco o posteggiati sui marciapiedi e quasi cento multe in due giorni. Un "free drink" promesso a chi esibirà il verbale. Il sindaco Adriana Poli Bortone che tira dritto sulla linea della tolleranza zero. E, ieri mattina, i carabinieri al Parco Galateo. La stretta sulla movida non spegne le polemiche, trasformando l'area verde nel principale fronte del confronto tra sicurezza, divertimento e gestione degli spazi pubblici. Dopo la raffica di quasi cento sanzioni elevate dalla Polizia locale tra sabato e domenica, a riaccendere il dibattito è stato il gestore del Korten, il bar all'interno del parco, che sui social ha annunciato una consumazione gratuita per tutti i ragazzi multati nei pressi della struttura. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Segui gli aggiornamenti su Lecce.

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, caos al parco Galateo: oltre cento multe. Il proprietario del locale: «Offro da bere a chi ha il verbale»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi riscrive le regole del gioco del bere bene oltre l’alcol?Durante il Festival di Gastronomika, al termine di un hackathon, si è aperto un dibattito sulla possibilità di andare oltre l’alcol nel consumo di...

Forlimpopoli e Bertinoro, la Polizia Locale associata traccia il bilancio: oltre 2.400 multe in un annoIn un anno, la Polizia Locale associata di Forlimpopoli e Bertinoro ha emesso oltre 2.