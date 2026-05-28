Forlimpopoli e Bertinoro la Polizia Locale associata traccia il bilancio | oltre 2.400 multe in un anno

In un anno, la Polizia Locale associata di Forlimpopoli e Bertinoro ha emesso oltre 2.400 multe. I controlli si sono concentrati sulla sicurezza stradale, usando strumenti tecnologici per verificare revisioni, assicurazioni, limiti di velocità e trasporti pesanti. Sono stati effettuati controlli sistematici, con un incremento delle attività rispetto agli anni precedenti.

La Polizia locale associata dei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro ha rafforzato in modo significativo i servizi di sicurezza stradale, con l’impiego sistematico di strumenti tecnologici per il controllo delle revisioni e delle coperture assicurative, della velocità e del trasporto pesante. E'. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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