le migliori granite a milano

Ogni estate a Milano si ripete la stessa liturgia: file composte davanti a vetrine luccicanti, bicchieroni di ghiaccio tritato spacciati per reliquie della Trinacria, ressa di convinti che basti la parola “siciliana” scritta sull’insegna a garantire autenticità. Diffidate delle promesse urlate: la vera granita si giudica al cucchiaio, non al claim pubblicitario, e la differenza fra un buon prodotto e un mestierante sta tutta nella consistenza, mai gommosa né acquosa, e nella materia prima, mai coperta da aromi. Ho girato tredici indirizzi tra pasticcerie storiche e gelaterie di nuova generazione, per capire dove la tradizione tiene e dove invece si scioglie insieme al ghiaccio. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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