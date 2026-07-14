La prossima stagione di Le Iene vedrà un cambio alla conduzione. Il programma, trasmesso su Italia 1, annuncia che il nuovo conduttore sarà un comico molto popolare. La trasmissione manterrà la stessa formula, ma avrà un volto nuovo al timone. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi del cambio. Il pubblico ha accolto positivamente questa novità.

La prossima stagione televisiva porterà diverse novità anche a Le Iene. Lo storico programma di Italia 1 si prepara infatti a tornare in onda con una formula ormai ben collaudata, ma con un importante cambiamento nel cast dei conduttori. Se da un lato una delle protagoniste resterà al proprio posto, dall’altro sembra ormai vicino l’ addio di uno dei volti che hanno accompagnato il pubblico negli ultimi ann i. Al suo posto potrebbe arrivare un comico molto conosciuto dal pubblico televisivo. Bye Bye Max Angioni: ecco il nuovo conduttore de Le Iene. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella rubrica C’è Chi Dice del settimanale Chi, Max Angioni sarebbe pronto a lasciare la conduzione dopo diverse stagioni trascorse nel programma, prima accanto a Belen Rodriguez e successivamente insieme a Veronica Gentili. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Le Iene, cambia la conduzione: ecco chi sarà il nuovo conduttore, si tratta di un comico amatissimo, pubblico soddisfatto

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Le Iene, grandi novità nel programma di Italia 1: cambia la conduzione dopo anni di successi

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