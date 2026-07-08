Le Iene cambiano conduzione dopo anni di presenza stabile. Italia 1 si prepara a rinnovare la programmazione per la prossima stagione, introducendo nuovi volti e format. La rete televisiva sta riorganizzando il palinsesto e modificando alcune delle sue trasmissioni di punta. Non sono stati ancora resi noti dettagli sui nuovi conduttori o sui programmi specifici che sostituiranno quelli attuali. La modifica interessa principalmente il segmento di intrattenimento e approfondimento del canale.

La prossima stagione televisiva potrebbe portare importanti cambiamenti in casa Mediaset, con Italia 1 pronta a rinnovare parte della propria offerta attraverso nuovi programmi e nuovi protagonisti. Nonostante le possibili novità in arrivo, uno dei punti fermi della rete resterà ancora una volta Le Iene, storico programma ideato da Davide Parenti che negli anni ha visto alternarsi alla guida numerosi volti celebri, tra cui Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e Teo Mammucari. Dal 2023 la conduzione è stata affidata alla coppia formata da Veronica Gentili e Max Angioni, ma per il prossimo autunno potrebbero esserci nuovi equilibri e un cambiamento significativo al timone della trasmissione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Le Iene, grandi novità nel programma di Italia 1: cambia la conduzione, dopo anni di successi si rimescolano le carte

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Le Iene lanciano Il verdetto sulle grandi storie di cronacaLe Iene introducono un nuovo spazio televisivo intitolato Il verdetto, il cui debutto è previsto per il 2 febbraio 2026. Questo format si propone di esaminare le più rilevanti storie di cronaca che ... it.blastingnews.com