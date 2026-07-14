È ufficiale ecco chi sarà il nuovo conduttore de Le Iene

Il nuovo conduttore di Le Iene sarà Andrea Pisani, secondo le ultime indiscrezioni. Si tratta di un nome che circola con insistenza nelle ultime ore come possibile sostituto di Max Angioni alla guida del programma. La notizia è ora ufficiale e confermata.

. Dalle ultime indiscrezioni emerge il nome del nuovo conduttore de Le Iene pronto a conquistare il pubblico italiano. Andrea Pisani è il nome che, nelle ultime ore, circola con maggiore insistenza per raccogliere il testimone di Max Angioni alla conduzione de Le Iene. Un’indiscrezione che, se confermata, segnerebbe un nuovo capitolo per il programma cult di Italia 1, pronto a tornare in autunno con la confermata Veronica Gentili e una formula ormai consolidata, capace di alternare informazione, intrattenimento e inchieste. L’indiscrezione e i retroscena. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, il comico dei PanPers... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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