Le foto del ragno che imita gli escrementi di uccelli avvistato nel Lazio Bonifazi | Usa l'arte di fare schifo

Notizia in breve

Un ragno che sembra un escremento di uccello è stato avvistato a Gavignano, nel Lazio. La specie si mimetizza con le feci per nascondersi dai predatori. Le foto mostrano chiaramente la somiglianza tra l'animale e i rifiuti organici. L'ecologo ha commentato che il ragno “usa l’arte di fare schifo” per sopravvivere.