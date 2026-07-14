Le foto del ragno che imita gli escrementi di uccelli avvistato nel Lazio Bonifazi | Usa l'arte di fare schifo
Un ragno che sembra un escremento di uccello è stato avvistato a Gavignano, nel Lazio. La specie si mimetizza con le feci per nascondersi dai predatori. Le foto mostrano chiaramente la somiglianza tra l'animale e i rifiuti organici. L'ecologo ha commentato che il ragno “usa l’arte di fare schifo” per sopravvivere.
Tra gli animali maestri del mimetismo figura il ragno che imita gli escrementi di uccelli, una specie che l'ecologo Andrea Bonifazi ha recentemente visto a Gavignano, in provincia di Roma. Il suo obiettivo non è celarsi nell'ambiente, ma nascondersi in bella vista usando "l'arte di fare schifo". Le foto dell'aracnide. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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