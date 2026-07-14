Le foto del ragno che imita gli escrementi di uccelli avvistato nel Lazio Bonifazi | Usa l'arte di fare schifo

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragno che sembra un escremento di uccello è stato avvistato a Gavignano, nel Lazio. La specie si mimetizza con le feci per nascondersi dai predatori. Le foto mostrano chiaramente la somiglianza tra l'animale e i rifiuti organici. L'ecologo ha commentato che il ragno “usa l’arte di fare schifo” per sopravvivere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tra gli animali maestri del mimetismo figura il ragno che imita gli escrementi di uccelli, una specie che l'ecologo Andrea Bonifazi ha recentemente visto a Gavignano, in provincia di Roma. Il suo obiettivo non è celarsi nell'ambiente, ma nascondersi in bella vista usando "l'arte di fare schifo". Le foto dell'aracnide. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sono arrivati i cuculi, i parassiti che fanno cu-cù. Barberini: “Così ingannano gli altri uccelli”. Le fotoDi recente sono stati avvistati in Italia i cuculi, uccelli noti per il loro richiamo caratteristico.

Tutto sugli uccelli migratori: le specie che attraversano i cieli italiani in primavera e dove fare birdwatchingOgni anno, durante la primavera, milioni di uccelli migratori attraversano i cieli italiani, seguendo rotte che risalgono a tempi antichi.

Si parla di: Le foto della mosca scorpione avvistata nel Lazio, il fotografo Santucci: L'insetto era in una radura a Lariano; L'Atletico Bisceglie riparte da Modesto Ragno in panchina.

lazio le foto del ragnoLe foto del ragno che imita gli escrementi di uccelli avvistato nel Lazio, Bonifazi: Usa l’arte di fare schifoTra gli animali maestri del mimetismo figura il ragno che imita gli escrementi di uccelli, una specie che l'ecologo Andrea Bonifazi ha recentemente visto ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web