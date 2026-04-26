Sono arrivati i cuculi i parassiti che fanno cu-cù Barberini | Così ingannano gli altri uccelli Le foto

Di recente sono stati avvistati in Italia i cuculi, uccelli noti per il loro richiamo caratteristico. Questi esemplari sono considerati parassiti perché depongono le loro uova nei nidi di altre specie, ingannando gli uccelli che poi allevano i loro piccoli. Un esperto ha spiegato come questi uccelli sfruttino altri per riprodursi, confermando la presenza di questa specie nel territorio nazionale. Sono state scattate anche alcune foto per documentare l’arrivo dei cuculi.