Ogni anno, durante la primavera, milioni di uccelli migratori attraversano i cieli italiani, seguendo rotte che risalgono a tempi antichi. Questi volatili si spostano principalmente attraverso il Mediterraneo, utilizzando vari strumenti naturali come il campo magnetico terrestre, le stelle, la posizione del sole e gli odori trasportati dal vento. Le specie coinvolte sono molteplici e si possono osservare in diverse zone del paese, dove il birdwatching rappresenta un’attività molto praticata e apprezzata.

Ogni primavera è di nuovo il tempo di migrazione: milioni di uccelli attraversano il Mediterraneo seguendo rotte antichissime, guidati dal campo magnetico terrestre, dalle stelle, dalla posizione del sole e perfino dagli odori trasportati dal vento. La Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori, celebrata ogni anno nei mesi di maggio e ottobre, richiama l’attenzione su uno dei fenomeni naturali più straordinari del pianeta e sulla necessità di proteggere habitat sempre più fragili. L’Italia occupa una posizione strategica nelle rotte migratorie tra Africa ed Europa. Le Alpi, gli Appennini, le zone umide costiere e le isole del Mediterraneo diventano punti di sosta fondamentali per specie che percorrono migliaia di chilometri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tutto sugli uccelli migratori: le specie che attraversano i cieli italiani in primavera e dove fare birdwatching

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bracconaggio nel Mediterraneo: a Cipro uccisi oltre 700mila uccelli migratori solo lo scorso autunnoA Cipro, solo nell’autunno del 2025, oltre 700mila piccoli uccelli migratori sono stati uccisi illegalmente.

Hantavirus e birdwatching, perché si va anche nelle discariche a osservare gli uccelliLe discariche in tutto il mondo sono veri e propri hot-spot per gli uccelli, anche per specie rare e minacciate.

Temi più discussi: Giornata mondiale degli uccelli migratori 2026 — Italiano; Clima, sempre più difficile il viaggio degli uccelli migratori; Allarme Bruxelles sulla caccia: preoccupazione per gli uccelli migratori; Alla Laguna di Orbetello, oasi degli uccelli migratori, è tempo di ampliare la famiglia.

#GiornataMondialeDegliUccelliMigratori - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Tutto sugli uccelli migratori: le specie che attraversano i cieli italiani in primavera e dove fare birdwatchingRondini, gruccioni, falchi pecchiaioli, cicogne e fenicotteri: milioni di volatili attraversano il Mediterraneo seguendo rotte antichissime ... quotidiano.net

Oggi, 9 maggio, è la Giornata Mondiale degli Uccelli MigratoriSabato 9 maggio è la Giornata mondiale degli uccelli migratori. Il tema scelto per il 2026, Every Bird Counts – Your Observations Matter! (Ogni uccello conta: le tue osservazioni sono importanti!) ... cacciapassione.com