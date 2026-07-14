Lazio | prosegue il ritiro a Formello Patric fermo ai box

Da sportmediaset.mediaset.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lazio prosegue il ritiro pre campionato a Formello, iniziato ieri sotto la guida di Gattuso. Tra i giocatori presenti, Patric resta fuori dal gruppo a causa di un infortunio. La squadra svolge allenamenti quotidiani, concentrandosi sulla preparazione fisica e tattica. Nessun altro giocatore si è unito o ha lasciato il ritiro nelle ultime ore. La preparazione proseguirà con sessioni programmate fino all'inizio della stagione ufficiale.

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La Lazio continua a lavorare al centro sportivo di Formello dove ieri è iniziato ufficialmente il ritiro pre campionato della squadra di Gattuso. Ancora una doppia seduto per la squadra alla quale non ha preso parte - oltre agli infortunati Isaksen, Cataldi e Furlanetto - anche Patric che, come riporta un comunicato della società, "è stato autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato" con le sue condizioni che saranno rivalutate nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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