La Lazio prosegue il ritiro pre campionato a Formello, iniziato ieri sotto la guida di Gattuso. Tra i giocatori presenti, Patric resta fuori dal gruppo a causa di un infortunio. La squadra svolge allenamenti quotidiani, concentrandosi sulla preparazione fisica e tattica. Nessun altro giocatore si è unito o ha lasciato il ritiro nelle ultime ore. La preparazione proseguirà con sessioni programmate fino all'inizio della stagione ufficiale.

La Lazio continua a lavorare al centro sportivo di Formello dove ieri è iniziato ufficialmente il ritiro pre campionato della squadra di Gattuso. Ancora una doppia seduto per la squadra alla quale non ha preso parte - oltre agli infortunati Isaksen, Cataldi e Furlanetto - anche Patric che, come riporta un comunicato della società, "è stato autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato" con le sue condizioni che saranno rivalutate nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Sportmediaset.mediaset.it - Lazio: prosegue il ritiro a Formello, Patric fermo ai box

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Lazio in ritiro a Formello dal 13 luglio, previste sei amichevoliLa Lazio inizierà il ritiro precampionato a Formello il 13 luglio, con sei amichevoli in programma.

Lazio, emergenza derby: si ferma anche PatricLa Lazio si trova a dover fare i conti con una serie di infortuni che stanno riducendo drasticamente le opzioni a disposizione dell’allenatore in...

Temi più discussi: Lazio, ritiro a Formello con le porte aperte ai tifosi: programma, date e avversarie delle amichevoli; il 9 agosto il Frosinone ospita la Lazio; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Thorstvedt per completare la mediana. Gosens saluta; Lazio, inizia il ritiro e continua la protesta: pioggia di commenti contro Lotito.

Prosegue la preparazione della #Lazio verso il ritiro. Dopo le visite mediche a #Formello, la squadra di #Gattuso ora dovrà svolgere i test atletici all' #Isokinetic. L'unico assente al raduno era stato #Noslin, che non stava benissimo a causa dell'influenza. @ x.com

Lazio: prosegue il ritiro a Formello, Patric fermo ai boxAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e t ... tuttosport.com

Dopo aver saltato l'allenamento di ieri, Patric risulta assente anche durante la sessione mattutina della seconda giornata di ritiroDopo aver saltato l'allenamento di ieri, Patric risulta assente anche durante la sessione mattutina della seconda giornata di ritiro ... laziopress.it