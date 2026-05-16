Lazio emergenza derby | si ferma anche Patric

La Lazio si trova a dover fare i conti con una serie di infortuni che stanno riducendo drasticamente le opzioni a disposizione dell’allenatore in vista del Derby della Capitale di domani. Tra i giocatori coinvolti, anche Patric, che si è unito agli altri atleti indisponibili. La partita si giocherà allo stadio Olimpico e la squadra si presenta con diverse assenze che complicano la strategia per la sfida contro la Roma.

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La Lazio affronta una vera e propria emergenza medica alla vigilia del Derby della Capitale contro la Roma, in programma domani allo stadio Olimpico, a causa di una successione di infortuni che sta decimando l’organico a disposizione della guida tecnica. L’ultimo pesante stop in ordine di tempo riguarda il difensore centrale Patric, costretto a sventolare bandiera bianca durante l’ultima sessione di rifinitura. Secondo quanto rivelato dal portale specializzato pazzidifanta.com, il calciatore spagnolo ha avvertito un improvviso risentimento muscolare che lo esclude tassativamente dall’elenco dei convocati per la stracittadina, privando il reparto arretrato di una pedina fondamentale in un match decisivo per le ambizioni europee del club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LAZIO 1-2 ROMA | SERIE A FEMMINILE 2025-26 Sullo stesso argomento Lazio in emergenza: il rischio Zaccagni e il nuovo ruolo di PatricLa Lazio si prepara alla sfida contro la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi con una formazione che presenta scelte tattiche e gestionali molto... Lazio, tegola derby: Zaccagni si ferma per infortunioLa Lazio perde Mattia Zaccagni in vista del delicatissimo derby contro la Roma in programma domani allo stadio Olimpico. Emergenza totale in porta per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo l'infortunio di Ivan Provedel di qualche mese fa, arriva uno stop muscolare anche per Edoardo Motta: nel derby contro la Roma giocherà titolare Alessio Furlanetto Il classe 2002 è cresciuto nel cl x.com LAZIO - Verso il derby con la Roma: si ferma anche MottaÈ emergenza vera in casa Lazio in vista del derby con la Roma in programma domenica alle 12. In questi minuti Maurizio Sarri deve fare i conti anche con l'infortunio capitato al secondo portiere, ossi ... napolimagazine.com Emergenza totale: si ferma anche Motta, non ci sarà al derbyPiove sul bagnato in casa Lazio, dopo le tante assenze già annunciate per il derby di domani, Sarri dovrà fare i conti con un altro infortuna ... laziopress.it