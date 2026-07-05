L'estate della Lazio prende forma. La squadra biancoceleste, che avrà il primo impegno ufficiale già il 16 agosto con la sfida di Coppa Italia contro il Mantova, svolgerà il proprio ritiro precampionato, in vista della stagione 202627, all'interno del centro sportivo di Formello. Il raduno, come rende noto la società, è fissato per giovedì prossimo, 9 luglio, giornata dedicata alle visite mediche e ai test atletici così come quelle del 10 e dell'11 luglio. Da lunedì 13 a domenica 26, poi, scatterà il ritiro vero e proprio con gli allenamenti in doppia seduta, secondo il programma predisposto dal tecnico, Rino Gattuso. La seconda fase del ritiro, invece, si terrà da mercoledì 29 luglio a domenica 9 agosto, sempre a Formello con il centro sportivo che, in alcune giornate, aprirà le proprie porte ai tifosi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - La Lazio in ritiro a Formello dal 13 luglio, previste sei amichevoli

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