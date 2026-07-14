Jannik Sinner ha fallito quattro volte l'esame per la patente di guida motorizzata, con l’ultima bocciatura avvenuta di recente. Nonostante questa difficoltà, il tennista ha conquistato cinque titoli Slam e si trova all’ottantesima settimana consecutiva come numero uno del mondo. È uno dei due giocatori, insieme a un altro campione, ad aver vinto almeno una volta tutti e nove i tornei Masters 1000.

Jannik Sinner è un campione straordinario. Cinque titoli Slam, ha appena iniziato l’ottantesima settimana da n.1 del mondo, ed è uno dei soli due giocatori capaci di vincere almeno una volta tutti i nove Masters 1000 (l'altro è Novak Djokovic). Eppure, al netto dei trionfi in campo, fuori è un ragazzo come tutti gli altri. E non è una frase fatta, ma riguarda un aspetto della sua vita privata. In questo caso, una simpatica curiosità. Qualche mese fa, in un vlog, Darren Cahill aveva chiesto all’azzurro di rispondere in maniera onesta a una domanda specifica: “quante volte sei stato bocciato all’esame per la patente della moto?”. Sinner, tra l’imbarazzo e il sorriso, aveva risposto che aveva fallito tre tentativi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Gazzetta.it - L'avversario più duro di Sinner? La patente per la moto: "Bocciato 4 volte all'esame, l'ultima..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Sinner bocciato quattro volte: ma come funziona la patente della moto? Età minima, requisiti, esame: tutte le risposteJannik Sinner ha fallito per la quarta volta l'esame per la patente della moto, nonostante abbia recentemente vinto a Wimbledon.

In Francia esame di terza media più duro, 1 alunno su 4 sarà bocciato. Il Ministro: “L’illusione del successo per tutti è la strada verso la decadenza”In Francia, l’esame di terza media è stato reso più difficile con un aumento delle bocciature previsto.

Temi più discussi: Sinner batte Zverev in rimonta e conquista Wimbledon per la 2ª volta di seguito; Sinner è chirurgico, terza semi a Wimbledon: Prestazione solida, un altro piccolo passo avanti; Toni Nadal: Sinner più forte di testa, Zverev deve essere più aggressivo. Gli ho consigliato di...; Chi è Jan-Lennard Struff, il vecchio avversario di Sinner ai quarti di finale.

L'avversario più duro di Sinner? La scuola guida: Bocciato 4 volte all'esame della patente moto, l'ultima...Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik ha raccontato al galà che l’ultimo tentativo fallito è arrivato poco prima della partenza per Londra ... msn.com

Toni Nadal: Sinner più forte di testa, Zverev deve essere più aggressivo. Gli ho consigliato di...Lo zio di Rafa: Alexander soffre particolarmente Jannik, ma Parigi gli ha dato sicurezza. L'anno scorso ha lavorato nella mia academy, e gli ho detto cosa pensavo di lui ... msn.com

Bublik registra un fermo di 38 secondi, il fermo più veloce nella storia di Wimbledon da quando Ivanisevic ha avuto un fermo di 28 secondi nella finale di Wimbledon del 1998 reddit