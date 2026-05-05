In Francia esame di terza media più duro 1 alunno su 4 sarà bocciato Il Ministro | L’illusione del successo per tutti è la strada verso la decadenza

In Francia, l’esame di terza media è stato reso più difficile con un aumento delle bocciature previsto. Secondo il ministro dell’Istruzione, circa un alunno su quattro potrebbe non superare la prova. La riforma, annunciata ad aprile, mira a rendere più severo il percorso di valutazione degli studenti, con l’obiettivo di ridurre le possibilità di successo automatico. Il ministro ha commentato che un calo significativo dei risultati è inevitabile.

“Bisogna aspettarsi una caduta piuttosto drastica del tasso di successo”. La previsione è del ministro dell’Istruzione francese Edouard Geffray, che ad aprile ha annunciato l’effetto più vistoso della riforma del brevet des collèges, l’esame di terza media d’Oltralpe. Per la sessione 2026, le nuove regole di calcolo del voto finale – decise nel 2023 durante il passaggio al ministero di Gabriel Attal – vengono applicate per la prima volta. E i numeri, almeno sulla carta, parlano chiaro. Fino allo scorso anno, la nota finale si divideva equamente tra controllo continuo e prove scritte. Da questa primavera, le valutazioni dell’ultimo anno peseranno per il 40%, mentre le prove terminali salgono al 60%.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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