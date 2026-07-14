Jannik Sinner ha fallito per la quarta volta l'esame per la patente della moto, nonostante abbia recentemente vinto a Wimbledon. La notizia evidenzia le difficoltà nel superare questa prova, anche per chi ha già ottenuto successi in ambiti sportivi di livello internazionale. La patente, con requisiti e procedure d'esame specifici, resta un ostacolo per molti, e il tentativo di Sinner sottolinea quanto possa essere complesso ottenere questa licenza.

È più facile vincere a Wimbledon che conseguire la patente per la moto? Sembra un paradosso, ma questo è proprio quello che è successo a Jannik Sinner, che dopo essere rientrato vincitore dal Regno Unito ha tentato per la quarta volta di superare l'esame per la patente della moto, fallendo nuovamente. Il campione ha subito ironizzato sul fatto, pronto a riprovarci nuovamente in futuro, ma questo può indurre a chiedersi: quanto è difficile conseguire oggi la patente della moto in Italia? Ecco tutti i passaggi richiesti, dai requisiti di età alle prove complete durante gli esami teorici e pratici. Cominciamo dalle basi, ovvero quante tipologie di patenti per moto esistono, da che età si possono conseguire e che mezzi a due ruote consentono di guidare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner bocciato quattro volte: ma come funziona la patente della moto? Età minima, requisiti, esame: tutte le risposte

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