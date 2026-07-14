Da venerdì a domenica, i treni sulla linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e sulla S8 Milano-Lecco via Carnate saranno sospesi. Durante questo periodo, i viaggiatori dovranno utilizzare autobus sostitutivi. La sospensione riguarda tre giorni consecutivi e interessa le tratte più trafficate della regione. I servizi ferroviari non saranno disponibili, e i treni saranno sostituiti con autobus lungo tutto il percorso.

Sondrio, 14 luglio 2026 – Servizio di trasporto ferroviario a scartamento ridotto per tre giorni. Da venerdì a domenica i collegamenti saranno interrotti sia sulla linea regionale Milano – Lecco – Sondrio – Tirano, sia sulla S8 Milano – Lecco via Carnate, due tra le linee più frequentate e trafficate dell’intera Lombardia. A causa di lavori di manutenzione programmata da parte dei tecnici di Rfi, la circolazione sarà bloccata tra le stazioni di Lecco Maggianico, Calolziocorte e Carnate. Saranno così soppressi i treni Regio Express della rete Tirano – Colico – Sondrio – Lecco – Monza – Milano; i regionali 10198 e 10199 della relazione Milano... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Lavori sulla linea ferroviaria Milano-Sondrio: treni soppressi e bus sostitutivi. Ecco tutte le modifiche

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