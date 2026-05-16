Terni-Foligno lavori sulla linea ferroviaria | bus sostitutivi modifiche degli orari e cancellazioni dei convogli

Per alcuni periodi, la circolazione ferroviaria tra Terni e Foligno, così come tra Fabriano e Castelplanio, sarà sospesa a causa di lavori sulla linea. Durante questi interventi, sono previsti servizi di bus sostitutivi, modifiche negli orari dei treni e cancellazioni di alcuni convogli. Le opere rientrano in un progetto di aggiornamento tecnologico legato alla tecnologia Ertms e comporteranno disagi temporanei per i pendolari che percorrono queste tratte.

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