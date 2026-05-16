Terni-Foligno lavori sulla linea ferroviaria | bus sostitutivi modifiche degli orari e cancellazioni dei convogli
Per alcuni periodi, la circolazione ferroviaria tra Terni e Foligno, così come tra Fabriano e Castelplanio, sarà sospesa a causa di lavori sulla linea. Durante questi interventi, sono previsti servizi di bus sostitutivi, modifiche negli orari dei treni e cancellazioni di alcuni convogli. Le opere rientrano in un progetto di aggiornamento tecnologico legato alla tecnologia Ertms e comporteranno disagi temporanei per i pendolari che percorrono queste tratte.
Un periodo connotato da lavori infrastrutturali e legati alla tecnologia Ertms comporterà l’interruzione della circolazione ferroviaria nelle tratte Terni-Foligno e Fabriano – Castelplanio. Interventi che partiranno da lunedì 18 maggio fino al prossimo 13 giugno e prevederanno, contestualmente. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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