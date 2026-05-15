Dopo due mesi di lavori e interventi sui binari, i lavori sulla linea ferroviaria tra Taranto e Brindisi sono stati completati. Il cronoprogramma è stato rispettato e i cantieri sono stati conclusi, portando al ripristino del servizio ferroviario sulla tratta. Con questa riapertura, i servizi di trasporto sostitutivi con autobus vengono sospesi e i treni tornano a circolare regolarmente. La linea torna quindi operativa, consentendo di riprendere i collegamenti tra le due città.

Il cronoprogramma è stato rispettato. Dopo due mesi di cantieri e l'impiego di risorse ingenti, la linea ferroviaria Taranto-Brindisi si appresta a riaprire i battenti. Oggi le prove, domani il servizio commerciale Come annunciato nelle scorse ore da Rfi, società del gruppo Ferrovie dello Stato, la giornata di oggi segnerà la fine del periodo di chiusura della linea ferroviaria tra Taranto e Brindisi e l'avvio delle corse prova necessarie per testare i nuovi sistemi. Per i pendolari e i viaggiatori della Puglia meridionale, la data da segnare in rosso sul calendario è però quella di domani, giorno in cui riprenderà ufficialmente il servizio commerciale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Terminati i lavori ferroviari sulla linea Brindisi-Taranto, addio bus sostitutivi: i treni tornano in servizio

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